中國馬雲即使慷贈100萬劑新冠檢測 非洲疫情仍升溫

新冠狀病毒疫情正在非洲醞釀升溫中。即使中國億萬富豪馬雲此前慷慨答應提供非洲100萬新冠檢測 ，但世衛組織仍警告說：“一些國家可能很快會達到疫情高峰。”儘管截至目前，與歐洲相比，非洲大陸還算能倖免慘痛災情。

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就在兩周前，專家們做出令人震驚的預測： 在衛生系統薄弱的貧窮大陸，疫情結果註定是災難性的；很快的，新冠病毒大流行將淹沒非洲大陸。

自那時以來，從開羅到開普敦，新冠病毒感染人數顯着地增加，但仍遠低於歐洲或美國所記錄的沉重感染死亡人數。

根據法新社的最新統計，在非洲的54個國家中的52個國家已有的官方統計數據顯示，已有超過12800人確診感染，大約700個死亡病例；目前， 只有科摩羅群島和小萊索托王國倖免感染案例。 在非洲南撒哈拉國家受影響最大，已超過2,000個確診病例，其中25人死亡。

在非洲大陸北部，阿爾及利亞確診病例逾1,900例，其中293人死亡。 這和歐洲的超過871,000確診病例和71,000死亡病例還是無法相比。

不過，世衛組織非洲緊急狀況事務委員會專員米歇爾姚4月9日警告說：非洲的疫情正在上升“過去4天，這一數字翻了一番。有些國家可能很快會達到一個重要高峰。

要知道新冠病毒是否會在非洲大陸爆發，這必須知道新冠病毒測試劑是否足夠的問題。即使中國億萬富翁馬雲慷慨答應運送一百萬劑新冠檢驗測試劑，但目前非洲測試系統爆滿，到處聽到測試劑缺乏的呼聲。

南非是撒哈拉以南非洲衛生系統最發達的國家，南非聲稱迄今已進行了73,000多次測試，覆蓋了5700萬人口。但其衛生部長聲稱：這太少了。

尼日利亞官方宣布數據則僅顯示，只有5,000個測試劑供1.9億居民人口使用。一名 私人診所的醫生公司法新社：“篩查測試系統已經完全飽和。” 而且我們甚至都不知道測試結果是否可靠。 ”

肯尼亞當局也表示希望能儘快進行全民普遍測試。其衛生部長指出，我們正在努力獲得更多的測試劑。我們想知道我們真正到了什麼地步？我們是否能贏得這場戰鬥，或者是否需要改變我們的戰略。由於缺乏檢測，許多國家無法估計其土壤上的流行程度

新冠病毒疫情是在歐洲爆發後的數周才蔓延到非洲，這也讓非洲領導人能夠更早地採取了預防措施。 大多數政府已關閉了邊界，並嚴格限制了其領土上的旅行和公眾互相的接觸。 祭出了宵禁、緊急狀態令、居家禁足令等所有的手段。 但是，這些措施在那些人口最稠密和最貧窮的社區遭到許多障礙，在這些社區中，社會疏遠是一種幻想，在那裡，而呆在家裡就等於餓死。

這些禁足令等的措施是否能減緩疫情腳步，世衛組織莫埃提認為現在要下定論還太早，而且非洲醫院的病床及急救呼吸器數量與歐洲相比，都瞠乎其後。

世衛指出，至今沒有人敢預測這種流行病在非洲大陸爆發後會達到什麼程度。有31個非洲國家登記的病例少於100個，仍然希望相信“遏制是可能的”。 但是威脅仍然存在。世衛組織非洲部負責人提醒說：“ 新冠病毒不僅會造成數千人死亡，而且還會造成經濟和社會的破壞。