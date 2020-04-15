馬克龍：致力於讓非洲和歐洲同步獲得抗疫療法和疫苗

法國總統馬克龍承諾在四個領域幫助非洲防疫，關於其中的健康公衛領域，比如針對一些非洲國家缺乏重症監護床的局面，歐洲和法國可以做什麼？

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馬克龍在接受法廣專訪時指出，可以動員短期資金，比如全球基金。在此問題上，全球基金執行董事彼得·桑德斯和前非洲開發銀行行長卡貝魯卡，都準備動員籌集的部分資金資助這一部分，並資助購買救助和保護所必要的設備....

當記者指出，全球基金是用來對抗艾滋病，瘧疾和肺結核的。如果這樣做會不會造成拆西牆補東牆的局面時，馬克龍強調，這並非是指要動用該機構已經獲得的140億歐元基金，只是開始的時候可先動用幾億來緩解危機。已達到減緩衝擊的效果，然後動員其他的G20 成員國，讓其看到能動性和健康系統目前所需。因為要添置病床，呼吸機都需要錢。目前法國正在達到自給，但自給之外還需要生產更多提供給非洲盟友，所幸非洲和歐洲疫情高峰不會同時發生。馬克龍指出，他和非洲盟友交流，希望對法國儘可能實施隔離措施讓疫情遲緩到來。疫情越晚，歐洲就越有能力給他們提供幫助。

但幫助非洲購買設備的同時，也要同步加快我們對一種療法和疫苗的臨床試驗。讓非洲抵抗疫情的同時，也讓世界走出疫情。也就是說，在治療和疫苗問題上，一旦找到，就在歐洲和非洲同步使用。

對於實現這個目的所需技術和資金來源，馬可龍解釋說，在國際上，我們的想法是藉助挪威發起，由許多國家資助的CEPI（流行病防範創新聯盟）在疫苗領域進行的研究。我們有將近20年前由法國和巴西推出的GAVI項目，作用就是傳播創新並向前推進。GAVI和全球基金必須在這一大流行病上攜手合作，特別是在非洲。我們擁有Unitaid和全球基金等機構，所有這一切，必須與世界衛生組織一起，成功地將部分資金投入到專業知識領域，進行出色的研究，進行傳播和動員大基金會，比如投入了大量資金的蓋茨基金會，ONE以及眾多的非政府組織……這一切的目的就是在在臨床試驗和治療方面同時取得進步。當治療方案出爐的那一天，非洲和歐洲可以同步使用，不受知識產權，時間和金錢的影響。馬克龍強調：“我們正在努力做到這一點“。在疫苗問題上也一樣，一旦疫苗研發出爐，就要加快大量生產的步伐，讓發達、發展中和貧窮國家儘快同步使用。因此，各方正在加緊努力以便儘快獲得疫苗。