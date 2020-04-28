尼日利亞律師團體集體訴訟中國索賠“疫情損失”2000億美元

近日，地處西非的尼日利亞國內一個律師團體就新冠肺炎疫情對該國造成的損失向中國政府提出訴訟。該律師團首席律師阿津蓋（Epiphany Azinge）在相關聲明中表示，中國應負起新冠肺炎的責任，賠償尼日利亞的生命喪失、經濟損失等，及疫情對該國民眾日常生活的造成的破壞，並對中方索償2000億美元。

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據尼日利亞《今日報》（THISDAY）4月27日報道，一個由多名該國律師組成的團隊向中國提起了一宗集體訴訟。他們在相關聲明中表示，中國應負起新冠肺炎的責任，賠償尼日利亞的“生命喪失、經濟損失、痛苦經歷、艱難、社會動蕩、精神折磨，以及疫情對尼日利亞民眾日常生活的破壞”。據悉，這一訴訟由阿津蓋擁有的律師事務所推行。該律師事務所表示，他們已經完成了針對中國政府的集體訴訟狀。報道稱，作為訴訟的主要發起人之一，阿津蓋曾擔任尼日利亞法律研究所(NIALS)的總幹事，還是代表尼日利亞和非洲的，現任倫敦英聯邦秘書處仲裁庭（Commonwealth Arbitral Tribunal London）的成員之一。

阿津蓋介紹稱，他們的法律專家小組制定了分為兩個階段的行動方案，“第一階段是在尼日利亞聯邦高等法院進行，第二階段則是說服尼日利亞聯邦共和國政府在海牙國際法院（ICJ）針對中國提出國家訴訟”。 他並指，“法律專家將要求中國政府通過其在尼日利亞的使館提供服務，賠償金額高達2000億美元。”報導指，目前，該團體已就此透過尼日利亞大使館向中國政府發出訴狀。另據了解，目前已有包括來自美國、意大利、英國、德國和印度等國的機構、團體向中國政府提起訴訟，要求就新冠肺炎疫情損失進行賠償。

北京方面，中國外交部發言人耿爽在4月27日的例行記者會上，當談到病毒溯源時指出，“病毒溯源本身是科學問題，目的是防止此類疫情再次發生，對人類社會再次造成傷害，而不是去指責、歸咎他人，更不是去搞什麼追責和索賠。國際上沒有這種先例，也沒有這種法律依據。”

自今年3月30日以來，尼日利亞聯邦政府對首都阿布賈、拉各斯和奧貢州都實施了“封城”措施，已為期4周，該國大部分州也都各自頒布了類似的限制令。尼日利亞總統布哈里27日晚宣布，該國將從5月4日開始放寬對其最大城市拉各斯和首都阿布賈的封鎖措施。據悉，在擁有2億多人口的尼日利，目前已報告1337例新冠肺炎確診病例，40例死亡。