新冠病毒肆虐非洲 確診病例18天倍增10萬例

據中央社綜合報導，就在歐洲新冠病毒疫情趨緩之際，拉丁美洲和非洲成為新的疫情熱點。世界衛生組織表示，非洲疫情耗時98天才達到10萬起確診病例，但從10萬例增至20萬例僅花了18天。世衛組織的聲明提到，確診病例數激增主要來自10個國家，這10國就佔了非洲全部病例的近80%，光是南非一個國家的病例就佔全非洲的1/4。

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紐約時報報導說，雖然篩檢量能增加可能是非洲病例顯着攀升的原因之一，但世衛發布聲明指出，全非洲54國有超過半數正經歷社區傳播階段。世衛非洲區主任莫伊提說：目前全球確診總數中，非洲仍只佔一小部分，但擴散有加快之勢。非洲各國迅速和及早的因應，雖有助於壓低確診數，但有必要持續保持警覺，以免疫情壓垮衛生設施。世衛的聲明還指出，為遏阻疫情蔓延實施的封城措施帶來可觀的社會經濟成本，尤其是對貧窮與邊緣社區。許多開發中國家即便確診人數激增，依然開始放寬防疫限制措施。莫伊提說表示，挽救人命與保障生計之間需要保持平衡，這是應對疫情的關鍵考量因素，特別是在非洲。

世衛執行主任萊恩日前表示，新冠病毒疾病在非洲的致死率大約1%，低於其他各洲，但專家們不敢肯定這樣的疫情趨勢能否保持下去。根據非洲疾控中心的數據，南部非洲累計確診病例數超過北部非洲，達到61901例，北部非洲累計確診61665例。非洲地區12日報告新增確診病例較多的國家包括：南非新增確診3359例，累計確診61927例；加納新增498例，累計10856例；科特迪瓦新增280例，累計4684例；埃塞俄比亞新增245例，累計2915例。

非洲聯盟12日表示，計畫在非洲大陸部署約100萬名社區衛生工作者，以加強病毒檢測並有效應對持續的新冠疫情。非盟目前已經通過非洲疾控中心在非盟總部和12個成員國部署了164名醫護人員，52個非洲國家和地區已具備新冠病毒檢測能力；聯合國於12日向塞內加爾提供5億美元援助，幫助塞內加爾困難家庭兒童和青年在疫情期間通過廣播和網絡繼續學業。