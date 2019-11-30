催淚煙四射 逾2600港人到醫院診治

香港警方在持續近半年的反修例運動中發射約一萬枚催淚彈，受影響人士難以統計，當局表示，有超過2600人曾因曝露在催淚煙等而向公立醫院求醫。不過，不少示威人士因為害怕被捕而不願到有警察當值的公立醫院求診。

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食物及衛生局局長陳肇始今(30日)早出席兒童事務委員會會議時透露上述數字，她引述醫院管理局指出，病人曝露在催淚煙而向醫院求醫的個案，其反應都是短暫的，所有病者經已出院。

她又說，一直有跟醫學專家及科學家評估催淚煙在社會帶來的健康風險，以及應對方法，而根據專家的評估，催淚煙、汽油彈及燒雜物釋出的物質，都對健康有影響。

立法會議員兩周前向港府查問報稱接觸過催淚氣體而就呼吸道疾病求診的人數，但當局聲稱沒有備存相關數字，又說，環保署沒有發現在曾被施放催淚彈地區附近錄得的懸浮粒子水平出現異常，但在個別日子中，因為有縱火情況而令附近地區錄得懸浮粒子濃度有數小時上升至高於當天正常水平兩倍的情況。

而議員在提問中曾列出催淚彈的害處，指催外國實驗結果顯示，曾暴露於催淚氣體的群組，日後有較高風險出現長期性呼吸系統問題，例如晨咳、生濃痰、胸口痛、肺部組織受損及呼吸困難。