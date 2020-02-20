英國脫歐帶動上百企業遷往荷蘭

自英國脫歐公投以來，已有數百家金融企業把部分業務遷往歐洲大陸，其中有140多家選擇了荷蘭。

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自從英國選民投票執意脫離歐洲以來，眾多在英國的企業由於擔心失去歐洲市場，把目光投向多個歐洲大城市。其中，荷蘭政府周三宣布，已有上百企業選擇荷蘭，僅2019年就有78家之多。就此，本台法廣RFI法語記者Pauline指出，荷蘭的稅務政策對企業有利。法國智庫CEPII學者樊尚則表示，還有其它國家也受益。

樊尚：“自公投以來，國外直接投資增加了，從英國流向歐盟成員國。以銀行金融業為例，倫敦City的企業遷移了部分業務，有評估認為，這一領域裡有超過三百家企業已經把部分業務遷往歐洲大陸，荷蘭名列其中。因為，阿姆斯特丹是一處重要的金融中心。但荷蘭並非最重要的受益方。我們知道都柏林吸引到的業務更多，還有盧森堡 ̖ 巴黎和法蘭克福。人們知道荷蘭尤其對控股公司 ̖ 跨國企業存在稅務上的優待，但這並非唯一關鍵。如果跨國企業決定搬遷，絕對不會只是因為融資組合，也需要基礎設施，合格的勞動力；除了稅務好處以外，也有結構性的要求，企業會去尋找以期在最佳條件中生產，並以最佳條件為歐洲市場服務。”

以上是本台法語記者採訪法國智庫學者點評英國脫歐帶動上百企業前往荷蘭。

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