新冠病毒 中東巴勒斯坦積極防疫

面對新型冠狀病毒的潛在威脅，中東地區的巴勒斯坦也在積極防疫。加沙對從中國返回的商人採取隔離措施，並在與埃及接壤的邊境地帶設立了隔離區。

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國際學界有觀點認為，埃及是新冠病毒入侵中東北非地區的主要門戶之一，為此，巴勒斯坦當局加強了防疫措施，在與埃及接壤的邊境地帶Rafah設立了一個隔離區。

據本台法廣RFI常駐中東地區法語記者今天2月21日周五發自加沙的報導，巴勒斯坦方面的統計顯示，自今年2020年1月1日元旦以來，有140多人從中國返回加沙。世界衛生組織OMS認為，包括加沙在內，巴勒斯坦地區出現新型冠狀病毒疫情的風險很高。就此，當地衛生機構表示，從中國返回的巴勒斯坦商人都已被隔離，接受醫學觀察。

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Les autorités gazaouies ont recensé 140 personnes revenues de Chine depuis le 1er janvier et l'Organisation mondiale de la Santé considère « élevé » le risque de voir arriver le virus dans les territoires palestiniens, y compris dans la bande de Gaza. © AFP 法新社 /BRITISH HEALTH PROTECTION AGENCY

沙加的流行病學專家在接受本台法廣RFI法語記者採訪時用英語介紹說：“新冠病毒，我們每天都在電話中談及。我們詢問他們的癥狀，了解他們是否咳嗽，是否發燒。。。大多數的人目前情況都很好。”巴勒斯坦地區目前還沒有發現新冠病毒的確診病例，但作為預防措施，當局在與埃及接壤的邊境設置了一個隔離區。當地衛生主管介紹說，加沙地區應對新型冠狀病毒的醫療措施簡單，可行。這裡沒有診斷所需的設備，檢測需要到拉姆安拉和約旦河西岸。

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