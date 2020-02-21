新冠病毒 中東巴勒斯坦積極防疫

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面對新型冠狀病毒的潛在威脅，中東地區的巴勒斯坦也在積極防疫。加沙對從中國返回的商人採取隔離措施，並在與埃及接壤的邊境地帶設立了隔離區。
國際學界有觀點認為，埃及是新冠病毒入侵中東北非地區的主要門戶之一，為此，巴勒斯坦當局加強了防疫措施，在與埃及接壤的邊境地帶Rafah設立了一個隔離區。
據本台法廣RFI常駐中東地區法語記者今天2月21日周五發自加沙的報導，巴勒斯坦方面的統計顯示，自今年2020年1月1日元旦以來，有140多人從中國返回加沙。世界衛生組織OMS認為，包括加沙在內，巴勒斯坦地區出現新型冠狀病毒疫情的風險很高。就此，當地衛生機構表示，從中國返回的巴勒斯坦商人都已被隔離，接受醫學觀察。
Nicolas 20200221 Desk 1 jour Coronavirus Chine PO Palestine Enr Reportage RFI français Gaza extrait
沙加的流行病學專家在接受本台法廣RFI法語記者採訪時用英語介紹說：“新冠病毒，我們每天都在電話中談及。我們詢問他們的癥狀，了解他們是否咳嗽，是否發燒。。。大多數的人目前情況都很好。”
巴勒斯坦地區目前還沒有發現新冠病毒的確診病例，但作為預防措施，當局在與埃及接壤的邊境設置了一個隔離區。當地衛生主管介紹說，加沙地區應對新型冠狀病毒的醫療措施簡單，可行。這裡沒有診斷所需的設備，檢測需要到拉姆安拉和約旦河西岸。
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