新冠病毒 法國醞釀幫助企業措施

法國政府打算幫助因新型冠狀病毒疫情受損的企業。二十國集團財經部長和央行行長會議在沙特召開。

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據本台法廣RFI今天周六早上的最新法文報導，面對新型冠狀病毒疫情的爆發，法國政府準備出手幫助受災企業。為了度過這一衝擊，當局已經宣布的措施包括：調整稅賦期限或加班特別許可等等。此外，巴黎還打算對一些特殊案例，給供貨商出具不可抗力證明。

從奢侈品到旅遊業，還有汽車製造業 ̖ 化學工業或葡萄酒行業，大量的中小企業，還有一些大型集團公司，都在新型冠狀病毒疫情的危機中受到損害，急需國家的幫助。就此，法國財經部長勒梅爾解釋說，主管當局提出的建議是維持類似應對黃背心危機或罷工運動的財務措施：保留部分業務 ̖ 加班特別許可以及調整繳納稅賦的期限等等。當局將逐案審核，方式如同處理以往危機那樣。

本台法文報導提到，相關訂貨商應以理解和協助的態度面對供應商，這次疫情也是一個反省供貨鏈過於依賴中國供應的時機。法國財經部的另一位高官提出，現在需要思考，是否能夠製造生產中國如今出現困難的東西？從戰略角度而言，需要有第二供應來源，最好是歐洲的。

20國集團期待今明兩年經濟增長

20國集團的財經部長和央行行長今天2020年2月22日周六在沙特首都Riyad開會，重要議題就是新冠病毒疫情對世界經濟的影響。20國集團依然期待經濟在2020年和2021年出現小幅度的增長，但西方媒體事先看到的聲明草案提到新型冠狀病毒疫情的後果，如同國際關係緊張，還有政治不確定性等，被列入了威脅世界經濟增長的因素之一。

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