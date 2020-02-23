新冠病毒 法國學者談網絡假新聞

面對新型冠狀病毒的蔓延，社交網絡上現在充斥了假新聞。法國智庫IRIS的學者接受本台法語記者採訪談其個人分析。

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存檔圖片 Image d'archive: Students attend a lesson on "Fake News: access, security and veracity of information" © AFP 法新社

據本台法廣RFI法語記者介紹，面對社交網絡上有關新型冠狀病毒的假新聞。華盛頓指責是莫斯科操作，利用當前疫情開展反美宣傳。美國表示，各大社交網絡上存在數以千計與俄羅斯有關的社交賬戶，一個月以來傳播着假新聞。就此，法國智庫IRIS國際關係與戰略研究院的學者在接受本台法廣RFI法語記者採訪時做出如下個人分析：

Nicolas 20200223 Desk 3 soir Coronavirus Fake News Enr Trad C16 Son IRIS expert au micro de RFI Reporter français

“這些陰謀理論家網站上的指責被許多在俄羅斯境內社交網絡上的賬戶轉引，總的來說它們是反西方的，或者說是反美的。個人並不認為這是一個陰謀，由普京親自在克里姆林宮指揮。更覺得這類似如同在其它許多國家裡所遇到的一種陰謀論的現象，加上俄羅斯網絡確實使之更加擴大。它顯示了對西方 ̖ 對美國極度不信任的特徵，代表了一部分的俄羅斯輿論，這是顯然的。但也告訴了我們，華盛頓被恐懼所籠罩，面對俄羅斯發動的混合戰，其中包括某種形式的信息戰，包括誤導或假消息，以干預美國的選舉，或制止它們在地緣政治上的企圖。”

以上是法國智庫IRIS國際關係與戰略研究院的學者接受本台法廣RFI法語記者採訪，就社交網絡上充斥了有關新冠病毒疫情的假新聞談其個人分析。

存檔圖片：新型冠狀病毒 Image d'archive: Le coronavirus 法廣 RFI

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