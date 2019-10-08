【直播間】巴黎璀璨紅寶石 紅磨坊慶生130歲

滾邊長裙，大腿高擡的康康舞和利口酒，紅磨坊作為19世紀末開始的歐洲美好年代的地標性建築，到今天仍然活躍在蒙馬特高地的山腳下。今年是它130歲的生日，點擊下方視頻，一睹它不減的芳姿。

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1889年，埃菲爾鐵塔竣工，紅磨坊開張。今年，巴黎慶祝兩座文化瑰寶的130歲生日，雙喜臨門。兩次大戰，兩個世紀，工業革命讓人們對生活的希望隨着汽笛聲一起高揚，社會階級壁壘逐漸消融，資產階級，工人與藝術家可以在這裡的咖啡館同桌共飲。沒有憂愁，率真輕鬆，活着的快樂：這種在嚴肅的古典主義者眼中有點過頭的藝術，卻以其足量的夢幻和充滿人間歡愉的生命力，讓這座頂着風車的紅房子名聲大噪。紅磨坊代表的塵世快樂，和不遠處聖心教堂代表的莊嚴肅穆形成對比，正是法國文化寬容性的寫照。

紅磨坊的主席Jean-Victor Clérico表示：“紅磨坊如今的表演是現代和原味的結合，紅磨坊的羽毛歌舞表演在別處是很難找到的，然後歌舞表演大廳也出自上世紀50年代的名家。走進廳里就能浸入式感受到美好年代的氣息精神，觀眾一進門就像是進入另外一個空間，感受別樣的熱情好客與慶典氣氛”。

紅磨坊的舞者Mathilde Tutiaux表示：“紅磨坊的成功挺容易理解的，它是法國文化的一個象徵，尤其是法國康康舞（大腿舞），130年前它就誕生於紅磨坊；隨着紅磨坊還有走紅的一批舞者，包括但不限於古呂。人們來看我們表演也是來尋求法國和巴黎的這個象徵”。

紅磨坊如今每年接納60萬慕名而來的遊客，場場滿座率高達97%。10月6號星期日晚上，上千人目睹了紅白藍相間的煙花表演，和大約50名康康舞者一起，慶祝紅磨坊的130歲生日。