德內政部長警告“類似2015年的難民潮”

德國內政部長澤霍費爾對潛在的新一輪難民危機提出了警告。他表示，歐盟國家必須團結應對，否則，進入歐洲的難民人數可能超過2015年的難民危機高峰。他還推出了德國接收地中海每第四個被救難民的計畫。但這一計畫在德國基民盟內受到爭議。

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據《法蘭克福評論報》報道，基社盟籍內政部長澤霍費爾向《周日圖片報》表示：“我們必須在歐盟外部邊界的管制問題上，向我們的歐洲夥伴提供更多幫助。” “如果我們不這樣做，我們將經曆象2015年那樣的難民潮，或者甚至比4年前更大一波的難民潮。”

澤霍費爾還表示，他將與新任歐委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）一道，竭盡所能，避免4年前那一幕重演。周二，歐盟內政部長將討論難民政策。

澤霍費爾還提議德國接收1/4的難民。這引起了一些聯盟黨政治家的不安。聯盟黨聯邦議會黨團領導人拉爾夫·布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）（CDU）周末與澤霍費爾的提案明確拉開距離，警告這一政策可能煽動偷渡。圖林根州基民盟領導人邁克·莫林（Mike Mohring）也表達了類似的觀點。但澤霍費爾對批評表示不理解。他說，對德國來說，涉及的只是數百名難民。“如果緊急機制設置錯誤或被濫用，我可以隨時單方面結束德國的做法，而無需進一步的協商。”他呼籲歐盟成員國做出更大努力，否則，歐盟將面臨類似於2015年的難民潮。

澤霍費爾還呼籲其他歐盟國家進一步幫助土耳其。他向《周日世界報》表示，"土耳其人在接收難民方面做了很多工作"，因此他希望加強與土耳其的合作。

澤霍費爾日前前往希臘和土耳其進行了訪問，並保證，德國將就難民問題提供更多援助。

據《周日世界報》報道，截至9月底，今年從土耳其進入歐盟的難民人數近4.7萬人，比去年同期增加了23%。僅在9月23日至29日這一周，就有3710人抵達希臘，這是自《歐盟土耳其協定》於2016年春季生效以來的最高紀錄。據希臘政府預測，截至年底，還會再來2.5萬名難民。