巴黎近郊法廣採訪世界醫生組織

“國家醫療援助”（AME）是法國公共衛生的重要措施之一。本台法廣特派記者在巴黎近郊現場採訪世界醫生組織（Médecins du Monde）志願人員的人道活動。

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在法國議會就移民政策開展辯論的框架內，政府計畫與公共衛生的重要措施之一，讓當前處於非法境況下外國人享有醫療保障的“國家醫療援助”（AME）脫鉤。為了享有這種醫療保險，行政程序是漫長的，並需符合多項條件：要拿出在法國境內至少已有三個月的證明，提供住宿證明，以及每月收入不高於746歐元。就此，本台法廣RFI法語特派記者Sylvie來到位於法國首都巴黎北郊93省的一處接待 ̖ 治療與指導中心做現場採訪報導，這裡有許多過往的患者原籍是在外國。

“接待 ̖ 治療與指導中心的工作任務之一，是協助外國人得以享有他們的權利。尤其是要幫助他們享有“國家醫療援助”。世界醫生組織的郊區任務總協調員。早上，最早的人5點鐘就到了。接待順序是依照抵達次序。一位女士表示，她到世界醫生組織這裡是來看婦科醫生的。許多到這裡來求醫的非法居留患者都不知道存在這樣一種“國家醫療援助”措施。世界醫生組織的志願工作人員在採訪中解釋到，義工會在患者與醫生會面之前告訴他們存在這樣一種“國家醫療援助”，以及所需符合的前提條件。在現場，世界醫生組織的一名志願醫生，正在忙於診斷病人。一位於五個月前抵達法國的女患者說，她有些不舒服，常來這裡拿藥。志願醫生在診斷期間，會詢問病人的個人狀況，了解病因。一位名叫格蕾絲的女患者在移民旅途上承受了非人道經歷後，如今露宿街頭。法國“國家醫療援助”使她獲得了治療。2018年，有超過20萬人曾獲得法國的“國家醫療援助”。

以上是本台法廣RFI法語特派記者Sylvie在巴黎近郊93省對世界醫生組織志願人員和志願醫生幫助非法移民就醫的現場採訪報導。