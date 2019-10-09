土耳其對庫爾德工人黨等武裝發動軍事行動

土耳其總統埃爾多安9日宣布，土耳其武裝部隊當天對敘利亞北部的庫爾德工人黨等武裝發動軍事行動。敘利亞媒體說，敘利亞東北部哈塞克省遭到土耳其軍隊的炮擊。

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法新社報導，上述宣布之後不久，靠近土耳其邊界的敘利亞城鎮就傳出爆炸聲響，敘利亞東北部哈塞克省（Hassakeh）艾因角（Ras al-Ayn）上空竄出團團白煙，也可看到戰鬥機臨空而過，數十位平民倉皇奔逃。美軍於7日撤離的其中一處觀察哨就位在邊防重鎮艾因角。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，艾因角發生數起巨大爆炸，建築物上方飄着煙霧。

庫爾德族主導的敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）發言人巴利發推文說：土耳其戰鬥機已經開始對平民區進行空襲，當地民眾驚慌失措。

路透社報導，土耳其安全部門消息人士指出，空襲之外，這項軍事行動還將出動大炮和榴彈炮。

CNN報導，軍事行動開始後不久，土耳其外交部便召喚美國駐土耳其大使沙特菲德，對他進行簡報。

另據敘利亞國家電視台9日報道，土耳其軍隊當天向敘哈塞克省北部地區發起軍事行動，土耳其軍隊對拉斯艾因市敘利亞庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”目標發動密集炮擊，造成當地基礎設施損毀，大量民眾出逃。報道說，炮擊行動在一小時內即擴大至敘北部拉卡省的艾因伊薩市。

俄羅斯克里姆林宮網站9日說，俄總統普京當天應約與埃爾多安通電話，呼籲土耳其仔細權衡，不要讓軍事行動損害在解決敘利亞危機方面所做的共同努力。普京說，保證敘利亞統一和領土完整、尊重其主權有重要意義。