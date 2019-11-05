智利總統表示願意討論，但排除辭職的可能性

智利雖然經歷了三個星期的社會危機，智利總統皮涅拉雖然承認自己對“過去30年來積累的一些問題”負有責任，但智利總統排除辭職的可能性。

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法新社周二的報道指出，智利在經歷了三個星期的社會危機之後，智利總統皮涅拉承認自己對“過去30年來積累的一些問題”負有責任，但不包括辭職。智利總統皮涅拉還表示，他願意接受討論，但排除會對憲法進行改革。

智利最近爆發的空前的社會動亂，已經導致該國20人喪生。一直到最近，智利一直被認為是拉丁美洲最穩定的國家之一。但是在智利社會動亂爆發後十八天，智利的社會動亂勢頭仍沒有減弱。11月4日星期一，又有成千上萬的抗議者上街遊行，並與警察發生了暴力衝突。

沉默了好幾天的智利總統皮涅拉是許多批評家批評的目標，許多反對者要求總統辭職，但是，智利總統皮涅拉排除自己辭職的可能性。

皮涅拉在接受英國廣播公司採訪時說：“我將完成任期，我是經民主選舉產生的，我對我的選民和所有智利人都有責任和承諾。”

在社會動亂開始後，智利總統皮涅拉曾試圖壓制社會危機，宣布緊急狀態，向軍隊求助並實施宵禁之後，智利總統11月5日星期二首次表示願意進行對話。