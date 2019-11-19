德國國防軍：通過培訓向中國士兵傳達民主價值

香港民運活動家黃之峰要求德國停止培訓中國士兵。德國媒體也出現了多個批評這一項目的聲音。但德國國防軍不打算停止這一合作項目。

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據德國《圖片報》周一報道，香港眾志秘書長黃之峰要求德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾停止培訓中國士兵的項目。他說，“德國國防軍顯然還在培訓中國士兵，這讓我憤怒。鑒於香港發生的暴亂，德國國防部早就應該停止這一項目了。”

黃之峰還批評說：香港安全力量在使用德國的水炮來對付示威民眾。他問道，“德國何時才會停止出口（水炮）？”

據《圖片報周日版》報道，德國國防軍2020年將培訓11個中國士兵，其中包括提供後勤和軍官培訓。該報提到國防部的一份內部文件，文件顯示德國國防部與六十二個國家有軍事培訓合作。

德國《明鏡》周刊就此展開調查。在《明鏡》周刊的詢問下，德國國防部表示，德國通過培訓向中國士兵傳達民主價值。德國國防部一位發言人表示，中國士兵通常以很小規模參與德國國防軍的培訓措施。這其中包括參加聯邦國防軍的“國際總指揮部服務” 課程以及軍官訓練課程。而德方培訓的一個重要目標是，“向其它國家的人傳達我們的民主價值。”“其中包括遵守憲法，維護國際人道，國會領導軍隊及內部指揮的價值理念。”國防部沒有證實明年將培訓11個中國士兵的數字。

德國人權組織國際特赦則要求德國政府立即停止與中國的軍事培訓合作項目。“鑒於香港目前局勢，德國政府有必要釋放清晰信號，立即停止任何軍事合作。”

德國廣播電台，柏林《每日鏡報》等也都對德中軍事合作提出質疑。《每日鏡報》表示，香港問題和中國壓制維族人等問題顯示，中國不會開放。德國因此有必要重新審核與中國的合作。這不是說，德國應停止與中國的合作。但德國有必要重新考查各種合作的利與弊，根據現實，調整自己的對華政策。

但德國之聲等多家媒體報道說，儘管受到批評，德國國防軍不打算停止和中方的培