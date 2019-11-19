談判出問題？特朗普威脅再提高對華關稅

美國總統特朗普周二威脅，如果北京不與美國達成貿易協議，他將繼續提升針對中國商品的懲罰性關稅。似乎第一階段中美貿易協議文本磋商陷入難局。

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中國的拖延可能讓特朗普不滿，特朗普周二在白宮以慣有的方式表示，“很簡單，如果與中國達不成協議，我將提高貿易關稅”。但是，美國針對中國的懲罰性關稅已經很高。

特朗普為什麼會如此表示？這兩天，市場已對中美貿易協議走向發出懷疑的信號。15日，美國高官還表示，美中達成貿易協議的可能性“很高”，次日，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽通話，17日中國商務部網站只提到對各自核心關切進行了建設性討論，交換了意見等等。值得注意的一個細節是，中方公布的通告沒有使用“進展”這樣的表述。

有的報道稱，與特朗普會見劉鶴在白宮宣布中美達成第一階段貿易協議，只待文本化後正式簽字的樂觀氣氛不同，中方不斷強調必須分階段等比率取消關稅，而特朗普曾公開否認他同意這樣做。另外，特朗普曾宣布中方將每年大舉採購400至500億美元農產品，中方後來認為這一數字巨大，並對在協議文本加入具體採購數字態度謹慎，中方擔心具體數字寫入協議後，萬一發生爭執，停止採購就相當於違背協議。

特朗普剛剛在白宮的表述可以被理解為是在向中方施壓，是在第一階段貿易協議正式簽署前的敦促。但是，特朗普的語氣顯得很急迫，而特朗普的威脅也不是空穴來風。縱觀特朗普這兩年與中國打貿易戰的情形，美國對中國商品施加的關稅，從最初的百分之十發展到百分之二十五，甚至威脅要升到百分之三十，從最初的幾百億產品到現在中國輸美全部產品，水長船高，步步落到了實處。每次都是特朗普先發聲威脅，隨後就宣布課稅。

中美屢次重新談判時，由於特朗普已經把稅率提得很高，把提出的威脅繼續加稅不要落實或者推遲就成為中方重要的使命。只要美方不要再提升關稅，美方把威脅往後延遲，中方把這視作是一個勝利。至於特朗普已經加上去的稅，要減少下來，比上天還難，除非中方做出重大讓步。

從特朗普今天的表態看，意味着特朗普對目前的談判進展不太滿意，他這是在打招呼，威脅，但也不要以為這僅僅是威脅，如果北京拖延，對華懲罰性關稅有可能再度提高，一直提高到北京不能承受的地步。這種情況下，要不美中徹底翻臉，要不還得坐下來談判，但是北京在這個階段要不斷地付出巨額關稅。

特朗普的威脅也不一定意味着中美第一階段貿易協議簽署不成，但顯然進展並不順利，按照美國的表述，與中國還有第二階段，和第三階段的貿易談判，重點將攻克結構性問題，政治成分更高。第一階段都如此支支吾吾，後面兩個階段如何談？也許中方已經做好了打算，繼續拖，以時間贏得空間，特朗普也做好了準備，繼續加稅，直到加到中方再一次不能承受，雙方重新坐到談判桌前來？