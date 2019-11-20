華為與德國5G：外長馬斯和默克爾唱反調

就中國華為是否允許參加德國5G建設，德國執政黨議會黨團內，反對華為的呼聲在增大。社民黨籍外長馬斯和基民盟籍總理默克爾公開唱反調。但德國政府周三強調，不會改變現行政策。

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據路透社報道，德國兩執政黨議會黨團即聯盟黨和社民黨議會黨團內，反對華為參加德國5G建設的聲音在增長。社民黨多個議員明確表示反對華為後，社民黨議會黨團將於下周一就此表決。

基民盟內部也有多個議員反對華為參與5G。為此，周五在萊比錫將召開的基民盟黨代表大會將就兩項申請做出決定。一是反對派要求將華為排除在5G建設之外的申請。二是由聯邦議會來參與決定的申請。

但德國政府周三再次強調，不會改變現行政策。這也就是說，政府不會將某個供應商排除在外，而是要求所有供應商必須滿足嚴格的安全要求。默克爾總理最近也強調了這一政策。如果社民黨議會黨團和基民盟堅持要將華為鎖在門外，這勢必和政府造成衝突。

社民黨9位議員警告華為的參與會帶來三大危險：間諜行為，破壞行為和歐洲在工業政策和技術上的依賴性。這些華為反對者要求重用歐洲供應商愛立信和諾基亞。

雖然基民盟內有多個反對華為的聲音，但路透社報道說，基民盟高層認為，排除華為的申請得到通過的可能性不大，因為總理默克爾，經濟部長阿爾特邁爾和和總理府部長布勞恩均堅持政府的立場。第二份申請即由聯邦議會參與決定則可能得到黨代表大會的批准。反對派將可以通過立法，給華為在參加5G的競跑中，設置更多的障礙。

據德國《商報》報道，有關華為的爭論正在分裂德國政府。社民黨籍外長馬斯非常明確地向《商報》表示：“如果涉及到的是我們國家的關鍵基礎設施的的安全性，我們不能拋開一個供應商必須屈服的政治和法律現實而不顧。”馬斯由此和經濟部長阿爾特邁爾和總理默克爾公開唱反調。後兩者多次表示，不會一開始就排除某一供貨商，而會讓德國信息技術安全局審查各部件是否開有後門。

柏林《每日鏡報》報道說，自民黨領袖林德納也出於政治原因，要求禁止華為參與5G。但綠黨政治家特里廷（Jürgen Trittin）警告人們不要做出倉促決定。他說：“德國政府沒有能力有效保護自己的關鍵基礎設施。”但這與華為無關，而是與Cisco的路由器和亞馬遜以及微軟的雲服務有關。它們不只是被懷疑，而是確確實實裝有後門。“政府不應該做的一件事是，不要在特朗普反中國的經濟戰中成為他的盟友。特朗普反對華為的戰鬥是要讓美國在信息工業里獲得壟斷地位的嘗試。”