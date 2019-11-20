香港理大仍有示威者固守 警方伺機抓捕

大約五十至100名示威者周三晚間仍在香港理工大學固守，他們已經被港警死死包圍了四天。

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死死包圍着校園的警方，宣稱他們不會進入校園，警方暫時沒有最後期限。但他們也可以”靈活彈性處理“。警方的最後期限，是否意味着最後通牒，靈活彈性處理是否意味着突襲？

警方大概對堵住了示威者可能出逃的所有出口很有把握，他們分布在所有可能的出口“守株待兔”，這應該包括臭水溝。有分析認為，警方在等待最後的時刻，等到示威者“糧盡彈絕”，疲倦到不能起身的時刻，衝進去抓人。當然，警方最希望看到的場面仍然是示威者一個一個走出來“自首”。

有些示威者在周二夜間潛入臭水溝逃出，警方宣稱，抓獲了兩名從臭水溝逃跑的示威者。

警方周三稱，仍希望和平解決理大事件，但是固守理大的最後的示威者對警方及港府當局所有的說詞都絕不相信，當局已經宣布，所有出來的統統以涉嫌暴亂名義逮捕。在當局眼中，這些年輕人早已是“暴徒”，在這一點上，港警和北京當局對香港示威者的認知高度一致。

警方並不隱瞞他們的功績，香港油尖警區指揮官何潤勝周三宣布，從理大走出或逃跑不成功的示威者，警方已逮捕及登記1000人，其中300人是18歲以下年輕人。根據法新社報道，理工校園的示威者被正式逮捕的多達700人，警方曾明確表明，這些人將以涉嫌暴亂罪控告，最高可獲十年徒刑。

國際社會的壓力隨着美國參議院無異議通過『香港人權與民主法案』之後驟然升高，視示威者為暴徒的北京當局對美國國會的重大舉措憤怒至極。北京威脅，若法案正式成為法令，將予以報復，北京周三傳喚美國駐中國代辦表示”強烈抗議“。北京如何報復尚無法得知，可知道是此法案若正式頒布，美國國會將每年審核香港獨立關稅區地位；最讓北京擔心的是，北京的高官們如果涉及破壞香港人權與民主，將遭到美國制裁。

法新社現場報道，星期三，留守的50多名示威者的生存條件繼續敗壞，一名叫凱恩的20歲學生對記者說，“可飲水和食物越來越少”。儘管如此，身着黑衣的激進的年輕示威者們仍在準備着汽油瓶，以防警察突襲，另外一些則在凌亂狼藉的體操大廳並排躺着，在院子外，用衣服組成的三個巨大的字母SOS，非常醒目和滲人。

周二，港首林鄭月娥要求示威者”投降“，一位手持弓箭的15歲少年說，”我絕不會投降，我要一直鬥到最後“，但他又補充：”這很危險，我知道，如果你使用“弓箭，警察就會開槍，也許是實彈射擊”。

這個星期天，香港將選舉區議員。這一選舉被視為是對持續五個半月的反送中運動的一次測驗，但香港當局警告，暴力活動有可能阻止選舉進行，這意味着，香港當局已做好隨時取消選舉的準備。