“黃背心”周年示威抗議活動組織者猛烈抨擊巴黎警察總署上周六的管理工作

“黃背心”運動上周六進行的周年示威抗議的組織者周二對巴黎警察總署上周六的管理工作進行了猛烈的抨擊，他們尤其是批評警察總署禁止集會的決定是“侵犯了自由”。

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上周六，“黃背心”運動舉行遊行示威活動，紀念“黃背心”運動一周年。但是，“黃背心”當天在巴黎的遊行活動變成了暴力和混亂。在一片混亂中，一名41歲的抗議者在被可能是執法人員發出的襲擊物擊中後失去了視力。

包括“黃背心”運動發起者普里斯西利亞·盧多斯基（Priscillia Ludosky）在內的“黃背心”周年示威抗議活動的三名組織者在一份聲明中表示，當局有預謀地取消了從巴黎13區意大利廣場出發的、已經取得許可的合法的示威活動。

他們認為，這一禁令引起了“來自法國各地的數千名示威者的不理解和驚奇”。

他們說，這一禁令的結果導致出現了“露天拘留三個小時以上”，而在此期間，警察使用的手段“導致了人身傷害，其中的一些傷害非常嚴重”。

上星期六，意大利廣場上一直是零星暴力事件不斷：汽車和垃圾桶被焚燒，鋪路的磚塊被扔的到處都是，警方為應對暴力事件發射了大量的催淚彈。

“黃背心”周年示威抗議活動的組織者們還對“當局試圖不願承擔自己在保護人員安全和保證示威自由上的責任”表示遺憾。