華為：美國大使指責柏林侮辱美國

美國駐德國大使周一稱，德國一部長前一天在有關華為參與5G基礎設施的辯論中就中美兩國間諜活動所作出的比較，是對美國的“侮辱”。

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美國指責華為替北京當局進行間諜活動，並排除華為參與5G建設。雖然美國一再施壓，但是德國目前仍然沒有排除華為參與競標的可能。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）星期天晚間在一次電視辯論節目上表示說：“在美國國家安全局（NSA）案件發生後，我們也沒有要求抵制。”美國情報部門的大規模間諜活動從2013年開始被公佈於眾。

德國經濟部長還說：“美國還要求美國公司傳送某些對打擊恐怖主義來說是必需的信息。”

美國駐德國大使、特朗普的密友格雷內爾（Richard Grenell）周一在一份聲明中說，德國經濟部長的這些言論“是對為德國的安全而工作的數千名美軍士兵以及與西方國家結成強大聯盟的數百萬美國人的侮辱。”

格雷內爾堅持認為：“中美之間在道德上是不對等的。”

法新社指出，華為被視為5G技術的領導者，圍繞着華為的衝突是北京和華盛頓之間更廣泛的技術和商業競爭的一部分。

在德國，總理默克爾的基民盟周六投票通過了一項決議，允許那些“以可核實的方式遵守明確的安全目錄”的公司涉及5G基礎設施，因此沒有排除華為。