"黑色星期五 " 促銷在法國遭質疑

"黑色星期五 "（Black Friday）是指北美地區每年感恩節（Thanksgiving）後第二天盛行的一種商業促銷模式。法國部分民眾對這種美式行銷方式的環境衝擊提出了質疑，並倡議推動“綠色星期五”。

廣告 繼續瀏覽後續

11月29日星期五是2019年感恩節後第二天，也被許多商家或消費者稱之為"黑色星期五 "。這種美式行銷方式於2013年被引入法國。但其對環境的衝擊，現在在法國受到越來越多的指責。並在今年形成了一個推動恢復綠色星期五Friday Green Again的新集體。法國今年有超過500種品牌加入與北美"黑色星期五 "同時的恢復綠色星期五運動。目的是要把感恩節後第二天推動成為一種提醒人們負責任消費的運動。

“黑色星期五”或“綠色星期五”

在法國推出恢復綠色星期五運動的倡議人Nicolas ROAR在接受本台法廣RFI法語記者羅曼Romain採訪時做出如下表述：“這一天象徵了過度消費，真的會有環境與社會代價。為此，人們在我們這個擁有500種品牌的社交圈裡提醒注意在這一天要篩選 ̖ 修理 ̖ 再次出售或重新利用我們不再需要的東西。所以，這是一種與巨浪逆向的微風。”

此外，在法國推動恢復綠色星期五運動的倡議人尼古拉Nicolas ROAR還表示，參與"黑色星期五 "，這對地球造成傷害。

不過，本台法廣RFI法語記者同時指出，儘管有越來越多的品牌抵制美式消費模式，但"黑色星期五 "依然吸引了眾多消費者。業界機構Ring Central認為，本周末的消費金額將接近60億歐元。