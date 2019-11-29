埃爾多安說馬克龍“腦死亡”，巴黎反擊

土耳其總統埃爾多安周五表示，法國總統馬克龍處於“腦癱”的狀態。在離北約峰會召開還有幾天的時間，埃爾多安的這番話加劇了法國和土耳其這兩個北約關鍵國家之間的危機。

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日前，法國總統馬克龍曾經表示北約處於“腦死亡”的狀況並呼籲對北約的戰略進行檢視。周五，土耳其總統埃爾多安使用馬克龍的話對馬克龍進行了強烈的反駁。

埃爾多安周五在伊斯坦布爾的一次講話中說：“這些聲明僅適用於您這種腦死亡的人。”他還說：“首先，你要檢查你自己的腦死亡。”

法國對埃爾多案的話立即作出了回應，法國外交部周五召見了土耳其大使。 法國總統府則表示說，“很清楚，這已經不是聲明了，這是在侮辱人。”法國總統府還說，這是埃爾多安最新一次的過分行為。

土耳其駐巴黎大使穆薩已經於10月10日被法國外交部召見，在土耳其駐巴黎大使被召見的前一天，土耳其對敘利亞北部的庫爾德民兵武裝發動了進攻。

土耳其在美國總統特朗普的默許下，對與伊斯蘭國組織進行戰鬥的關鍵盟友所發動的攻擊在北約內部燃起了烈火，因為歐洲人直接是聖戰分子威脅的目標。

批評土耳其攻擊庫爾德民兵武裝的馬克龍星期四表示，土耳其已將盟友“置於既成事實之前”，並呼籲在即將召開的北約峰會上對北約的作用和戰略進行反思。這引發埃爾多安的不快。

另外，法國支持敘利亞民主力量（SDF），從而間接支持其主要組成部分之一的（YPG）庫爾德民兵，這使土耳其感到氣憤。