秘魯前總統藤森之女惠子獲自由

秘魯前總統藤森謙也目前流亡日本。他的女兒惠子(Keiko Fujimori)在身陷囹圄13月後，終於當地時間2019年11月29日周五晚重享自由。

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據本台法廣RFI法語記者今天2019年11月30日周六發自利馬的報導，秘魯最大反對黨人民力量女領袖 ̖ 目前流亡日本的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Kenya Fujimori）之女惠子在獲得憲法法院的裁定後，於當地時間周五晚20點30分出獄。本台法廣RFI法語記者Munhoz-Boillot不僅見證了這一時刻，還從現場發回了採訪報導。

在親人與支持者們的歡呼吶喊聲中，藤森惠子走出了女子監獄的大門。她的親屬和數百名支持者早就等候多時，人們熱烈鼓掌歡迎惠子女士重享自由。在現場的本台法廣RFI法語記者注意到，許多人熱淚盈眶。

一位名叫羅莎（Rosa）的女子在接受採訪中用西班牙語做出如下表述：“太感人了。終於看到她自由了。實在讓人太感動了。一年多以來，人們一直在等待這一刻，人們成功了。”

本台法語記者還看到，周五晚到監獄門外迎接藤森惠子的人士中，有幾位是人民力量的前國會議員。本台法文報導指出，藤森惠子於去年2018年10月31日遭臨時羈押至今，在獄中呆滿了13個月。惠子女士出獄後隨即面對媒體表示，她首先要與家人在一起，在調理了身體狀況之後，再考慮今後的政治生涯。