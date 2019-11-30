英國2019提前大選 安全再成焦點

英國預計將於12月中上旬為脫歐事宜舉行提前大選。在此之際，周五倫敦橋發生的持刀襲擊造成多人死傷事件促使英國政壇關注安全議題。

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來自倫敦的消息顯示，2019年11月29日周五的肇事嫌犯是一名有前科的28歲青年。

本台法廣RFI法語記者Loïc提供了倫敦市長Khan就周五攻擊事件的講話錄音片段。倫敦市長用英語說：“一名男性嫌犯被倫敦的警察擊中死亡。我在此向參與行動的警察們致謝，向所有每天為我們安全冒着生命危險的人們致謝。我也想向那些冒着危險，及時做出反應的人們的英雄主義表示敬意。我們應該正面面對恐怖主義災害。那些想要試圖發動攻擊，和想要製造分裂的人將無法達到他們的目的。我呼籲所有倫敦市民保持警惕，向警方通報所有可疑舉止。”

此外，事件發生後不久，多位英國政界人士隨即在參加英國電視媒體上有關選舉的辯論時，談到了對安全問題的看法。

據本台法廣RFI法語記者Christophe報導提到，代表保守黨參加電視辯論的英國財政部首席秘書Rishi Sunak指出，維護安全是每個政府的首要職責，英國現保守黨政府將繼續為警察提供資源和執法的權利。英國工黨代表Rebecca Long-Bailey 則指出，這是一起極端事件；但人們不應忘記，尤其在過去五年，英國的暴力犯罪增加了；從2010年以來，有超過2萬名警察被退出；這只能帶來直接衝擊。