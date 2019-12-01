香港 :區議會選舉一周後示威再現

在獲得香港警方的不反對通知書後，親民主派民今天12月1日周日再次走上街頭。

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據本台法廣今天12月01號星期日的最新法文報導，香港在舉行完2019年區議會選舉一周後，親民主派的示威者今天再次走上街頭。在上周香港小區選舉投票中贏得大勝的民主派陣營認為，它們的訴求沒有得到回應，期待今天的和平示威能夠獲得最大程度的支持。

在尖沙咀（Tsim Sha Tsui），集會現場如同今年6月和今年8月時的情形，一些家庭甚至還推着嬰兒車，退休人士也在其中。這樣的氣氛，周六就已出現在香港街頭。

本台法廣RFI常駐中國法語記者拉加德Stéphane LAGARDE今天12月01號星期日的報導指出，香港警方對12月01日的三個遊行申請，均發出不反對通知書，並呼籲朝美國駐港領館方向聚集的示威者保持和平。香港親民主派陣營的信息分享平台網絡LIHKJ，也懇請民眾在示威期間要保持克制，100%的理性，不要使用暴力。

據介紹，贏得2019年香港小區議會選舉的民主派堅持五項訴求，缺一不可，但依然在等待港府答覆。香港女特首林鄭月娥只是提到將成立一個獨立委員會調查本次危機的起因。

Des manifestants pro-démocratie à Hong Kong samedi 30 novembre 2019. 路透社 REUTERS/Laurel Chor

在此前夜，有示威者周六晚在旺角（Mong Kok）堵路，警察使用了催淚瓦斯。有報導說，這是香港小區議會選舉後，警方首次使用催淚瓦斯。來自香港的消息顯示，昨天11月30日周六晚20點30分，部分香港民眾聚集在港鐵太子站外，紀念831警民衝突事件三個月，期間，有人用雜物堵塞道路，有警員舉胡椒噴霧及胡椒球發射器驅趕民眾。另外，昨晚還有示威者用鐳射筆照射警察，警方則多次舉藍旗予以警告。