CNN：怎看香港示威？ 任正非：沒研究、不知道

華為公司的網站“華為心聲社區”3日發布華為創辦人任正非11月26日接受CNN採訪紀要。CNN問及許多香港示威議題，任正非多以“不了解”或是“沒有研究”作為回應，並表示香港與華為重建業務沒有任何關係，香港問題不會影響華為在國際上的任何合作。

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就《香港人權與民主法桉》是否會影響中美貿易戰，繼而影響華為的未來？

任正非的回應為“不會”。他稱，既然華為已經不做美國市場，怎麼會有影響，“我們也不打算去為美國人民服務，因為美國人民不需要我們了。”任正非說，

CNN記者提出許多香港問題。被問道對於香港領導者，有哪些領導力方面的建議，幫助其結束目前的動亂和抗議活動？任正非首先指出，香港和大陸是一國兩制，香港走的是資本主義道路，大陸走的是社會主義道路，兩種制度是不一樣的。任正非還說，香港的問題還是要香港自己去解決，我們任何建議都沒有意義。

對香港的抗議人士以及他們所要爭取的目標抱有同情態度嗎？任正非說，“沒有任何同情，因為不了解”。

CNN記者轉而再問，對以和平方式抗議的人們以及他們所追求的目標，是否抱有同情態度？任正非表示，“不存在同不同情，因為我沒有研究過他們的訴求，我不理解他們在做什麼，他們要求什麼，我也不知道。”