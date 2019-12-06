法國政治學家：法國總統可能是希望有民眾抗議發生的

在法國，反對政府退休金改革計畫的交通大罷工將至少持續到下星期一。法國各工會組織周五還決定，下星期二是抗議政府養老金改革計畫的有一個行動日，當天將再度有眾多抗議者走上街頭，展開大規模的示威遊行。

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民調機構-哈里斯互動研究所的政策與輿論部主任、政治學家、讓·丹尼爾·利維（Jean-Daniel Levy）認為，法國總統可能還是希望有民眾抗議發生的。

他在接受本台法語部記者採訪時表示說：“我覺得不能夠忽視的一個事實是，政府還是希望有抗議發生的，因為政府里某些人希望顯示，如果改革引發大規模抗議的話，那就說明，改革不是微不足道的小打小鬧，而是真正意義上的改革。

“你去聽聽弗朗索瓦·菲永所說的話，聽聽右派選民所說的話，他們認為，社會抗議風潮越大，那麼改革就會讓人感覺越重要。因此，這一改革有可能會是總統馬克龍未來驕傲和自豪的資本。”

“不要忘記，馬克龍今天的政治策略是要把一部分右派選民給吸引過來，把右派掏空。我們經常聽到，右派選民未來對馬克龍可能的質疑會是，您在您的任期內做了什麼？我們覺得，總統正在進行的，是前總統薩科齊在任時也沒有能夠進行的事情。”