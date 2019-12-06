白宮：美中談判接近達成協議 12月15日很重要

特朗普總統首席經濟顧問庫德洛周五表示，美中談判非常接近達成貿易協議，但尚存變數。他同時表示，沒有人為的最後期限，12月15日是一個很重要的日期，關稅要麼生效，要麼取消。

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庫德洛對美國電視CNBC表示，美中“達成貿易協議的日期始終很接近，甚至比11月份我就此發表聲明時更接近。”

稍晚些時候，庫德洛在白宮對記者表示，美中之間進行的是“24小時全天候談判”。庫德洛表述得很微妙：“我們很接近，但是我們沒有完全接近”。

他提醒媒體，特朗普把雙方談判進程形容為“富有建設性”，但他拒絕指出一個達致協議的日期。“沒有一個認為限定的日期，從來都沒有”。

數月來市場隨着白宮一個接着一個的模糊聲明搖擺，有時候聲明危言聳聽，很悲觀，有時候似乎很樂觀，預示美中達成協議終結特朗普挑起已有20個月的貿易戰的日子即將來臨。

美中談判接近達成的希望大小，一般把12月15日美方是否按照既定計畫向中方產品施加懲罰性關稅作為重要指標，這類產品都是大眾性消費產品。

庫德洛對此表述更加微妙：“不會有一個人為限定的日期。但是，12月15日對於施加或者不施加新關稅是一個非常重要的日期”。有分析人士解讀，庫德洛這可能是在暗示，如果12月15日美中無法達成協議，美國將對1600億美元中國產品再施加15%的懲罰性關稅。庫德洛補充，這事由總統決定。

庫德洛還對媒體表示，他不願對是否施加新關稅做任何預測，但他指出，施行新關稅這件事並非隨心所欲，“它本來就存在，如果雙方沒有在12月15日達成協議，這件事就可能發生。”

美國政府始終威脅要在12月15日對直到目前沒有被施加懲罰性關稅的1600億美元中國產品施加15%的關稅。這一類產品包括手機、服裝以及體育用品。如果這一關稅落實，所有中國輸美產品全部被追加了巨額的懲罰性關稅。

不過，中方在周五宣布，將對包括大豆、豬肉在內的部分美國產品免除關稅，法新社評論，中方這是有意在向美方釋放和緩的信號。中國是全球第一大大豆消費國，豬肉也是中國消費最多的肉類，但是一年來，由於受非洲豬瘟影響，中國的豬肉價格猛漲了兩倍。