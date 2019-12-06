法國總統悼念殉職民防救援人員

法國周五為三名殉職民防救援人員舉行隆重追悼會，馬克龍總統為殉職者追加授予榮譽軍團勳章。

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法國東南地區日前遭遇惡劣天氣，民防單位有三名救援人員在南部城市馬賽附近的一起直升機事故中遇難殉職。法國總統馬克龍2019年12月6日周五來到臨近事故現場Nîmes的一處空軍基地，參加了為遇難者舉行的隆重悼念儀式，並為這三名殉職人員追加授予榮譽軍團勳章。就此，本台法廣RFI法語特派記者Julien從現場傳回了馬克龍總統的講話錄音片段。

在莊重的樂曲聲中，法國總統馬克龍說：“在這一悲哀的日子，是整個國家為它三個孩子的逝去在哭泣，他們因為高舉着讓法蘭西人民團結一致的博愛 ̖ 互助等價值觀而倒下。。。”

馬克龍總統高度讚揚三位殉職民防救援人員的現身精神，為同胞而在執行任務中遇難。

Le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner avec le préfet de Pierre Dartout près du lieu du crash de l'hélicoptère de la Sécurité civile qui a tué 3 secouristes le 1er décembre 2019. 法新社 AFP Photos/Clément Mahoudeau

馬克龍總統接著說：“是整個國家，伴隨了這些男男女女們，有駕駛員 ̖ 有機械師 ̖ 急救人員 ̖ 志願者和軍人，還有民防協會的義務工作者，齊心協力與市鎮長們和省長們一起焊接了這條國家救援的大紐帶。”

以上是本台法廣RFI法語特派記者Julien發自法國民防單位2019年12月06日周五為殉職救援人員舉行授勳追悼會現場的採訪報導錄音片段。