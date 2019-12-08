印度即將改革 « 公民法 » 存在爭議

印度準備修訂 « 公民法 »，給部分難民國籍，但穆斯林被排除之外，引發爭議。

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據本台法廣RFI今天2019年12月8日星期天的最新法文報導，印度政府已於本周為修訂« 公民法 »打開綠燈，給來自阿富汗 ̖ 巴基斯坦和孟加拉國的難民，印度國籍，但穆斯林被排除在外，引發不滿。當地時間昨天周六，有數百人走上街頭示威。請聽本台法廣法語記者Carole發自新德里的報導。

在響亮的口號聲中，反對印度改革« 公民法 »示威民眾高舉的橫幅上寫着“印度是我們的國家”̖ “穆斯林也是生命”等等。« 公民法 »草案計畫給與逃離阿富汗̖ 巴基斯坦和孟加拉國的多個不同宗教信仰的社區印度國籍，但穆斯林被排除之外。就此，一名21歲的大學生認為這一改革違憲。他說：“這一法案違背了印度世俗原則，印度與巴基斯坦在1947年時的差別在於，印度不是建立在宗教原則的基礎之上。作為一名優越的印度教徒，我可以公開的說這些，而不會有麻煩。” 因為，自印度民族主義於2014年掌權以來，印度的仇恨犯罪明顯增加，尤其是針對占人口比率14%的穆斯林少數民族。印度政府總理莫迪認為這一改革旨在保護那些在穆斯林佔多數的國家裡遭迫害的宗教社區。不過，有人認為這是印度在針對穆斯林，不把穆斯林納入印度文化的一部分。印度本次« 公民法 »修訂法案，預計下周遞交印度國會。

以上是本台法廣RFI法語記者今天2019年12月8日星期天發自印度首都新德里的報導。