緬甸被指涉嫌種族滅絕罪 昂山素季海牙國際法庭出庭

被迫在海牙國際法庭出庭，親自為被指控對少數民族實施種族滅絕的緬甸辯護，再沒有一位諾貝爾和平獎得主遭遇昂山素季這樣的命運。從12月10日至12日，緬甸政府首腦兼外交部長昂山素季將就緬甸軍方被控屠殺羅興亞人出庭聽審。

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緬甸前異議人士，曾經是緬甸軍政權的眼中釘，被軟禁長達15年之久的昂山素季，決定親自到荷蘭海牙國際法庭出庭，為緬甸軍人的行為辯護，這不能不說是一個悖論。

國際法庭控告緬甸軍隊，從2016年至2017年對緬甸少數民族羅興亞人犯下了“種族滅絕”罪行。法庭指控，在緬甸邊境警方遭到羅興亞人襲擊並造成30多名安全部隊成員喪生後，緬甸軍方發動了非常殘忍的軍事報復行動，迫使70萬羅興亞人為避免大屠殺逃入鄰近的孟加拉國。根據聯合國調查報告，緬甸軍人在軍事報復行動中強姦羅興亞婦女，殺死數以萬計的羅興亞人。

緬甸之所以被告到海牙國際法庭審判席上，是因為多數人口為穆斯林的西非小國岡比亞於11月11日以伊斯蘭合作組織的名義正式向國際法庭提出控告。

昂山素季決定親自出庭為緬甸的名譽辯護，此舉對她本人並非毫無風險。有分析指出，她曾給全世界留下的勇敢無畏與獨裁者鬥爭的形象正在轉化成一個背叛了自己理想的緬甸領導人。

也許昂山素季本意並非要為緬甸軍人的暴力行為辯護，但如此一來，等於她在以自身的名譽為緬甸軍人擔保。從羅興亞人遭遇悲劇開始，昂山素季一直否認緬甸軍方對其實施了大屠殺，並否定了聯合國2018年就此進行的一個調查報告，她為自己與軍方曖昧的關係辯護，她的理由是西方人根本不懂得羅興亞人生活地區的社會政治現狀。

法國世界報認為，昂山素季目前最關注的是她本人在緬甸國內的形象，她仍然得到緬甸人廣泛的尊敬。親自出庭在她的國家被視為是一個勇敢的行動，緬甸人仍然尊敬地稱呼她為夫人。緬甸的主要民族是緬族，佔總人口70℅。

大部分緬甸人憎惡信奉伊斯蘭教的羅興亞人，稱他們是班加里人，因為他們最早來自目前的孟加拉國，在英帝國統治印度時期，他們開始從現在的孟加拉國向緬甸境內移民。