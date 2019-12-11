限期逼近 美媒指特朗普或可推遲對華關稅

距離美國向中方1600億美元產品課增15 %關稅還有五日，特朗普到底如期加稅還是推遲加稅，這個問題使亞洲市場動蕩不已。美國『華爾街日報』周二報道稱，美國有可能推遲對華施加懲罰性關稅。

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這家報紙引述美中雙方官員稱，美中雙方的談判人員正在全力鋪墊，為推遲這筆巨額關稅而努力。

如果美國如期在12月15日對中國產品課徵關稅，意味着中國對美出口的所有產品都被課之以懲罰性關稅。但是做出推遲這筆關稅之前，華盛頓設法催促中國保證大規模購買美國農產品。

美國推遲對華關稅已有先例，特朗普多次推遲關稅以使貿易談判能夠順利進行，但過往推遲關稅的效果不彰，在推遲期間雙方並未取得明顯進展，每次推遲的結果反而招致特朗普進一步提高對華產品的稅率，直至決定對所有中國出口美國產品課稅。

據『華爾街日報』報道，美中雙方的談判官員都表示，12月15日並不是一個限死加稅的日期。

美國推遲對華加稅，其目的是希望談判順利進行，或者目前的談判取得了某種希望的進展。特朗普首席經濟顧問庫德洛日前曾表示，美中貿易談判“非常接近達成協議”，但他同時拒絕對美國是否如期在12月15日對華施加懲罰性關稅明確表態。

庫德洛表示，美中正在接近達成協議，甚至比他11月份發表類似聲明時更加接近。他同時補充，12月15日是一個重要的日期，要麼關稅生效，要麼取消么關稅。

上周，美國總統特朗普的表態再次引發市場動蕩，他稱並不存在一個限定簽署談判協議的日期。一些分析指出，這意味着特朗普在雙方無法簽署第一階段協議的情況下，在12月15日對全部中國輸美產品課稅。

美國總統特朗普的女婿庫什納也加入了談判，據指這是一個美方希望與中方達成協議的積極信號，而中國方面也表現出急於與美國早日達成貿易協議的願望。庫什納9日在華盛頓表示，美中兩國所談協議如果對美國有利，特朗普就會簽署。至於12月15日美國是否對中國剩餘的輸美產品加稅，他表示這取決於特朗普總統。