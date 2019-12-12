印度國會表決通過 « 公民法 »改革

印度國會表決通過了極具爭議的« 公民法 »改革。新德里執政當局予以祝賀，反對陣營認為違憲。

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據本台法廣RFI法文報導，南亞大國印度國會現已最終通過改革« 公民法 »的修正案，讓來自鄰國的一些難民更加容易獲得印度公民身份，但沒有包含穆斯林。印度內政部長從人道主義角度祝賀這一法案的通過，表示，這使得數百萬受害者與處境艱難的人們的夢想如今得以實現。這一新法讓來自阿富汗 ̖ 孟加拉國和巴基斯坦的非穆斯林獲得印度國籍，條件是要在印度生活6年，而其它外國人則需生活11年。

印度新« 公民法 »爭議焦點

印度執政當局表示，這是旨在保護上述三個鄰國里的宗教少數群體。但印度反對派則認為，這是阻礙這一地區穆斯林獲得印度國籍的一種方式，甚至便於未來予以驅逐。就此，本台法廣RFI法語記者從新德里傳回了印度在野的國大黨議員的講話錄音片段。這名印度國會國大黨議員用英語說：“ 有人要求議員們做一些違憲的事情。嬰兒之後就交給了法官們，將應該決定這一法律是否符合憲法。擔心政府強行通過這一法律旨在執行印度教最優先的政策。"

本台法廣RFI法文報導提到，印度反對派認為，新« 公民法 »違法了印度憲法的平等與世俗原則，應該提交最高法院裁定。印度最高法院被認為是獨立的，但法官們最近支持了印度教徒反對穆斯林的理由，這可能對新德里當局有利。

印度國會上 ̖ 下院表決結果

來自新德里消息指出，印度下議院2019年12月9日周一至12月10日周二晚間的表決結果是311票比80票；印度上議院昨天2019年12月11日周三的表決結果是125票比105票。