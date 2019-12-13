法國公交大罷工 外國遊客怎麼辦

法國首都公交系統大罷工現已持續一周時間，外國遊客對此有何反應？本台法廣RFI法語記者在巴黎街頭做隨機採訪。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法語記者Aabla在巴黎街頭對遊客的隨機採訪報導，受罪的交通也是遊客的問題，由於沒有地鐵連接Paris Lafayette 巴黎老佛爺與Tour Eiffel埃菲爾鐵塔之間，兩名外國遊客很高興地在巴黎街頭首次嘗試使用踏板車（Trottinette）。

這兩位一女一男遊客用英語說：“使用優步Uber的花費大約是在40英鎊，如果是在英國只需幾英鎊。使用踏板車的費用大概可能是6至7英鎊，這是我們的最佳決定，路途有些讓人害怕，但還過得去。我們現在喜歡上了這個東西。 ”

在埃菲爾鐵塔下，來自巴西的遊客一家人也用英語接受了本台法廣RFI法語記者的現場採訪。這家人的旅遊預算比較緊湊，面對公交罷工，也找到替代辦法。“ 我們走路，沿着一號線走。我們之後計畫去滑雪，所以我們裝備齊全。我們有靴子。我們周日早上要搭火車， 但絕對不知道是否會有火車。。。 ”

本台法廣RFI法語記者表示，接受現場採訪的遊客們情緒都不錯。至於本次巴黎公交大罷工的理由，大多數遊客對此不太在意。