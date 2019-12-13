土耳其前總理成埃爾多安競爭者

土耳其總統埃爾多安的盟友 ̖ 前政府總理達烏特奧盧正式登記組建新政黨。

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據本台法廣RFI 2019年12月13日周五的法文報導，土耳其前政府總理達烏特奧盧也是土耳其現總統埃爾多安的前政治夥伴。他於2019年12月13日周五在安卡拉召開新聞發布會，宣布已於2019年12月12日周四正式登記註冊了一個新政黨 « Parti de l’avenir »。

就此，本台法廣RFI駐土耳其法語記者Anne 從伊斯坦布爾傳回了土耳其新政黨領導人 ̖ 政府前總理達烏特奧盧用土耳其語的講話錄音片段：“我們的目標是言論自由和信仰自由，就是自由的集會 ̖ 批評和示威。新聞自由和尊重法治都是一個民主社會的基本需求。摧毀這一切，用非正常和打壓手法統一新聞，造成土耳其智力衰退。”

本台法廣RFI法語記者周五在報導中指出，以土耳其總統埃爾多安為首的政黨在近期的一次地方選舉中失去了包括首都安卡拉和重鎮伊斯坦布爾在內的多座大城市，其選民基礎正遭遇嚴重侵蝕。本次分化有削弱土耳其現執政黨及其領導人不容置疑形象的風險。

本台法廣RFI法文報導還提到，土耳其前副政府總理阿里·巴巴詹也有可能在今年底前宣布成立新政黨。