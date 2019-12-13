土耳其政壇有動向 新黨宣告成立

土耳其前政府總理達烏特奧盧與總統埃爾多安正式分手，登記組建新政黨。另一名原政府副總理阿里·巴巴詹也有可能在年底前宣布組建新黨。

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據本台法廣RFI 法文報導，土耳其前政府總理達烏特奧盧（Ahmet Davutoglu）也是土耳其現總統埃爾多安的政治夥伴。他於2019年12月13日周五在安卡拉召開新聞發布會，宣布已於2019年12月12日周四正式登記註冊了一個新政黨 « Parti de l’avenir »。

本台法廣RFI駐土耳其法語記者Anne從伊斯坦布爾傳回了土耳其新政黨領導人 ̖ 政府前總理達烏特奧盧用土耳其語的講話錄音片段： “我們（土耳其新政黨）的目標是言論自由和信仰自由，這是自由的集會 ̖ 批評和示威。新聞自由和尊重法治都是一個民主社會的基本需求。摧毀這一切，用非正常和打壓手法統一新聞，造成土耳其智力衰退。”

存檔圖片 土耳其政府要員 2014年5月 攝於安卡拉 Image d'archive: Turquie de gauche à droite: Ali Babacan, Tayyip Erdogan et Ahmet Davutoglu, en mai 2014 à Ankara. 路透社 REUTERS/Umit Bektas/Files

本台法廣RFI法語記者在報導中指出，以土耳其總統埃爾多安為首的政黨在最近一次地方選舉中失去了包括首都安卡拉和重鎮伊斯坦布爾在內的多座大城市，其選民基礎正遭嚴重侵蝕。本次分化有削弱土耳其現執政黨及其領導人不容置疑形象的風險。

2019年底前可能還有政治盟友宣布分手

本台法廣RFI法文報導還提到，土耳其前副總理阿里·巴巴詹（Ali Babacan）也有可能在今年底前宣布成立新政黨。