美國最高法院受理特朗普上訴案

美國聯邦最高法院13日說，將受理總統特朗普近期提起的3起上訴，就調查人員能否獲取其財務記錄作出裁決。美國聯邦最高法院當天公布，大法官們將於明年3月審理上訴案，這意味相關裁決明年6月出爐。美國眾議院監督與改革委員會主席等民主黨人士13日發聯合聲明，對最終裁決數月後才出爐表示失望，同時表示他們會繼續履行美國憲法賦予國會的監督和立法職能。

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美國國會眾議院下屬2個委員會和紐約市曼哈頓地區檢察官辦公室正各自展開涉特朗普調查並尋求調閱其數年財務記錄。

這起官司與正在要求彈劾特朗普的案子是分開的。彈劾案下周將在眾議院全院進行投票。幾乎可以肯定，在美國參議院就特朗普是否應該下台的審理結束之後，最高法院才會聽取這起財務記錄案。

為了阻止自己的銀行和會計師事務所聽命於美國眾議院三個委員會和曼哈頓地區檢察官萬斯的傳票，特朗普提起了起訴。

目前為止，特朗普在不同的案件中都是步步皆輸。但是，最高法院還沒有作出最終裁決，他也不用上交自己的財務記錄。

2016年美國大選期間，特朗普曾多次公開承諾，將在美國國稅局結束相關審計後公開自己的納稅申報單。但在2017年1月特朗普宣誓就任總統後，白宮高級顧問康韋表示，特朗普不會公布自己的納稅申報單。特朗普近期透露，他將在2020年大選投票前公布自己的財務記錄。