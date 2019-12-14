阿富汗2019總統大選為何無結果

阿富汗在兩個半月前的2019年9月28日進行了總統大選的投票，但計票結果至今沒有對外公布，原因現在終於在政府總理阿卜杜拉的一則聲明中露出端倪。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI2019年12月14日星期六的法文報導，阿富汗總理阿卜杜拉是2019年總統大選的兩位候選人之一，他現在同意在最後七個省進行點票。

存檔圖片： 阿富汗婦女進行總統大選投票 2019年9月28日 Image d'archive: Les Afghans se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle à Kaboul, en Afghanistan, le 28 septembre 2019. 路透社 REUTERS/Mohammad Ismail

事出有因

總理阿卜杜拉此前指責其對手現總統加尼選舉舞弊，並宣布自己勝選。在同意重新計票之前，他還曾與選舉委員會較勁。阿卜杜拉要求作廢30萬張選票，原因是其中三分之一不是在法定投票時段里放入投票箱的，有些甚至是在投票前數個月就已放入了投票箱。對此，當局表示道歉，並給出了理由是人為失誤。官方解釋說，收集投票人生物指紋的機器設置有誤。不過，阿卜杜拉認為，這是經過事前策畫的，點票結果被做了手腳，旨在讓其對手加尼受益。

委曲求全

候選人阿卜杜拉的最新聲明可被認為是一個讓步，因為這是他第三次參選。2009年，他敗給了卡爾紮伊。2014年他首次與加尼競爭，當年就曾因舞弊傳聞，最終取得一個令人吃驚的折中辦法：權力分享。

阿富汗最近五年是總統加尼和總理阿卜杜拉一起執政。2019年總統選舉本應結束這種狀況，但到目前為止，依然沒有最終結果。