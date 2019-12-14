英國脫歐後與歐盟關係還需談判

通過提前大選投票確認脫歐意向的英國，首相約翰遜提出在2020年底完成談判，確立與歐盟的新關係。對此，法國經濟學家分析認為，這在時間上有困難。

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在周四2019年12月12日舉行的英國提前大選投票中取得絕對優勢的保守黨現首相約翰遜Boris Johnson表示，將帶動倫敦在明年2020年1月31日走出歐盟。

就未來與歐盟的關係，英國首相預計將在明年2020年底完成談判。對此，法國智庫CEPII的經濟學家樊尚Vincent在接受本台法廣法語經濟記者KUMOR採訪時對英國首相談到的上述進程提出個人觀點：“英國議會到目前為止未能就脫歐的形式達成一致，我們清楚地看到走向一個自貿區。比如，類似歐盟與加拿大所簽署的那樣。在此情況下，顯然將會有壁壘，有章可循的壁壘，根據嚴格的海關手續。主要關鍵在於，一邊是英國議會同意脫歐的投票表決，之後，立即是談判新的協議，這將需要時間。英國首相提到要在2020年底前，顯得有些雄心勃勃。舉個最近的例子，韓國與歐盟協議的簽署，從開始談判到實施，用了大約四年時間。與加拿大的協議花了七 ̖ 八年。所以說時間很長。總之，壓縮時間預計在2020年底完成似乎是很困難的。”

以上是法國智庫CEPII的經濟學家就英國與歐盟未來關係確定的進程接受本台法廣法語經濟記者採訪，談其個人看法。