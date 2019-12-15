泰式按摩正式納入世界文化遺產

聯合國教科文組織UNESCO現已正式把泰式按摩列入世界非物質文化遺產名錄，這將可能進一步推動泰式按摩正規化發展。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI 2019年12月15日星期天的最新法文報導，泰式按摩是一種在傳統醫學上，已經實踐了千年之久的做法。本台駐曼谷法語記者Carol在泰國一所歷史悠久的著名專業學校里看到，每月都有數百人前來，接受專業技能培訓，其中包括一些外國人。他們兩人一組，被安置在席地而設的床墊前，接受放鬆技能的傳授，此外，還有傳授一些類似偏頭痛 ̖ 腰酸背痛以及憂鬱症之類，日常病的療法。目的旨在將身體置於環境之中。

泰式按摩始於寺廟

學校的負責人告訴本台法語記者，在那裡，人們傳授如何去放鬆，但也有能夠治療一些疾病的醫學按摩。人們花很多時間在腳板上，因為，這是身體的基礎。人與環境的關聯所得到的能量，如同一棵樹需要完好的根，以吸收營養和發展。我們的腳對能量的循環十分的重要。一旦腳板得到很好的按摩，患者就能得到放鬆，並能逐漸地隨着身體向上延伸。

學校負責人還解釋說，這種技能始於廟宇，那裡是知識的傳播之地。這種按摩的實踐在泰國家庭里已經根深蒂固，時常用得上。

泰式按摩將獲發展

本台法廣RFI法文報導說，聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄所賦予的手段，將有可能讓傳授泰式按摩的傳統學校得到推廣，並整頓旅遊街區里那些員工沒有受過正規培訓的按摩店。