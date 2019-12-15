法國巴黎公交罷工 自行車大熱門

法國首都巴黎公交系統大罷工現已持續十天之久，這一局面迫使通常使用公共交通的人們不得不尋找替代辦法。除了踏板車以外，自行車則成了巴黎市民熱門的交通工具。

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據本台法廣RFI法語記者的現場採訪報導，許多通常使用公交的巴黎民眾現在改用自行車，這股風潮讓業界人士難以應付。

存檔圖片 巴黎也有黃包車 Image d'archive: Déjà en 1999, Paris comptait de nombreux vélo-taxi. 法新社 AFP/Patrick Kovarik

在巴黎南郊的一家單車修理間，本台法語記者看到這裡人潮擁擠。有顧客是來修補單車輪胎的，另有顧客是則來檢查其已經長期沒有使用的老舊單車。店主Michaël說：“由於罷工，需要修理的單車也多了。人們更多地使用單車去上班。至於銷量上，我們看到略有增長，但還不明顯。”

現場一名等候修車的女士Aude表示，自行車如今成了她的唯一交通工具：“我通常搭乘地鐵或火車，罷工迫使我們尋找替代辦法。我騎單車，到晚上，爆胎了，我只好推着自行車。現在來看看能否修得好。”

在一家大型體育用品專賣店裡，新進剛剛被聘用的女銷售員露茜Lucie，一邊整理着櫃檯，一邊接受採訪說：“我是兩周前被錄用，正好遇上大罷工。我覺得之所以招聘人就是為了應對罷工。今天早上，我們接到大批進貨，這是一個好跡象。所有類似防護衣 ̖ 雨衣都已被搶購一空。”

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本台法廣RFI在巴黎市內做現場採訪的法語記者注意到，許多騎單車的人士表示，大罷工結束，公交系統恢復正常運營後，他們將會繼續使用單車。