蓬佩奧力挺德國球星厄齊爾：真理必將戰勝謊言

德國球星厄齊爾挺維吾爾人一案繼續延燒，星期二，美國國務卿蓬佩奧表態支持英超阿森納(又譯兵工廠)球隊、以及在這家球隊踢球的德國球星厄齊爾。蓬佩奧說，北京可以禁播這家球隊的比賽，但真相必將戰勝謊言。

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英超兵工廠俱樂部德國球星厄齊爾13日發推強烈譴責中國迫害維吾爾人及少數民族：“可蘭經被燒毀，一些清真寺被搗毀，伊斯蘭學校被關閉，宗教知識分子接二連三遇害，兄弟姐妹被強迫送進集中營”；他同時稱讚維吾爾人是“抵抗迫害的戰士”。他還批評穆斯林國家對中國迫害穆斯林不發聲。厄齊爾的表態立即遭到中國打壓，中國央視取消15日兵工廠與曼徹斯特隊的比賽轉播。

厄齊爾就新疆人權狀況公開表態後，他所在的兵工廠俱樂部有意與球員拉開距離，稱這是厄齊爾“個人觀點”，還稱俱樂部一直遵守不幹預政治的原則。但該俱樂部的表態並未能阻止中國央視撤銷星期日的一場比賽。

如同NBA一度在中國的遭遇一樣，這一事件有可能為兵工廠俱樂部帶來經濟後果，不過，與休斯頓火箭隊總經理莫雷挺香港中方做出的激烈反應相比，中方對厄齊爾事件的反應相對平靜。除了照舊譴責，還勸厄齊爾不要道聽途說，應該到新疆親自來看看等等。中國許多網民一如既往在網上猛烈抨擊厄齊爾，但沒有出現集中抵制厄齊爾或他所在的兵工廠俱樂部的跡象。中國電視台周末正常轉播了其他英超比賽。但是，中國對西方人言論自由的打壓越來越強烈的擔憂。

美國國務卿蓬佩奧周二發推表示，中共宣傳機構可以禁止兵工廠和厄齊爾全年的比賽，但是真理必將勝利。蓬佩奧憤怒地表示，“中共無法對世界隱瞞其公然侵犯維吾爾人和其他宗教信仰族群人權的行為”。

英國政府發表聲明稱，英國捍衛言論和表達自由，英國呼籲他國如同英國一樣。英國政府還表示，一直向中國政府表達對新疆人權的關切。

蓬佩奧之前已經揭露“中國在新疆集中營關押並迫害了數以百萬計的維族穆斯林”。更早些時候，在發生休士頓火箭俱樂部遭中國打壓事件後，蓬佩奧批評了NBA的曖昧態度，他說，“奧威爾的『1984』在那裡正在變成現實，我希望NBA認清楚這一點。”