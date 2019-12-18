眾議院表決彈劾案前夕 美國十幾家大報發表社論支持彈劾特朗普

《紐約時報》、《洛杉磯時報》等十幾家大報，近日相繼發表社論，支持彈劾總統特朗普。

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這些全國和地方大報在國會眾議院表決彈劾案前夕眾口一詞，認為眾議院展開的調查，已收集到足夠證據，證明特朗普有罪；參議院應該面對、處理對於特朗普的指控。

《紐約時報》社論的標題直截了當：《彈劾他》。

《洛杉磯時報》社論版主編高德柏格(Nicholas Goldberg)說，社論委員仔細觀察國會作證現場，觀察到，替特朗普辯護的人，無一不是抓住機會就指控“指控者”要破壞總統威信和總統的政治目標。此外，社論委員也注意到憲法學者的擔憂。高德柏格說，“我們看夠了。”該報就彈劾的核心指控寫道，“我們必須臣服於鋪天蓋地無法抵賴的證據 特朗普為了個人政治利益，扭曲了美國的外交，這種不當行為令人髮指，也腐蝕民主。”

《費城詢問報》的社論說，美國應該勒令特朗普離職，主要倒不是特朗普威嚇烏克蘭追殺政敵，而是妨礙國會調查。

贊成彈劾的自由派報紙，還有《鹽湖城論壇報》，《火奴魯魯星報》、《奧蘭多先鋒報》、《波士頓環球報》、《紐約每日新聞報》、《芝加哥太陽報》、《舊金山紀事報》等。

但是，眾多的保守派報紙，包括2016年曾反對特朗普的那幾家，到現在仍默不作聲。

《今日美國報》則說，“直到最近，我們都認為，彈劾調查對原已兩極化的國家較不健康，不如乾脆等到明年11月，讓選民決定特朗普的命運。”