中美貿易協議1月初可簽 執行機制帶有強制性

美國財長姆努欽周四表示，美中貿易第一階段協議可望在元月初簽署，對已形成的文本不會重新談判。姆努欽同時表示，執行機制是第一階段協議達成的要素，這一機制具有強制性。

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中美第一階段貿易協議到底什麼時候能簽，又有新的疑問。就此，美國財長姆努欽周四對CNBC表示，這一協議應該在元月初正式簽署，這位財長表示，他對年初簽署美中貿易協議“充滿信心”。

周五，中美宣布達成第一階段協議，這意味着持續兩年的貿易戰暫時停戰。但雙方同時表示，還要對文本翻譯再行過目，然後會在元月份正式簽署。

姆努欽解釋說，文本翻譯工作是一種司法上的技術性處理，“我們將在年初發表正式簽署的文本”。他還表示，協議已經寫在紙上，翻譯已經完畢，所要作的就是一點技術性處理。

技術性處理是否意味着重新談判？姆努欽予以否認，他表示，這並不意味着將會重新談判或者有些問題還懸而未解。

根據美中雙方達成的第一階段協議，美國停止原本預定12月15日起追加的中國輸美產品海關稅，美國還同意對九月一日以來針對1200億美元中國產品課徵的關稅減半。中國方面則保證增加購美產品，“在未來兩年，至少增加購買2000億美元產品”，購買領域包括農產品，製造業產品，能源以及服務。

姆努欽周四特彆強調這一協議將會落實，他指出協議是“可執行的”。“第一階段協議中有關執行機制的一章，是本協議的核心因素。這是第一次，我們有了一個強制性的執行機制”。