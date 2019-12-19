維吾爾學者獲薩哈羅夫獎 女兒代領不知父親生死

2019薩哈羅夫人權獎周三在歐洲議會正式頒發，得主是維族學者，前中國民族大學教授伊力哈木·土赫提。但是伊力哈木目前被中國當局關押在新疆，他的女兒菊爾.伊力哈木甚至不知父親是否還活着。

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伊力哈木·土赫提現年50歲，這位被視為溫和、理性、力主維漢團結的知名學者，卻被北京視為“恐怖分子”，2014年被當局以“分裂主義罪行”判處無期徒刑。2013年2月，伊力哈木受美國印第安納大學邀請，帶自己18歲的女兒菊爾在北京機場乘機赴美時遭中國警方攔阻，伊力哈木從此失去自由，菊爾被放行，現在美國生活。

法新社記者周三詢問前來法國斯特拉斯堡歐洲議會替父親領獎的菊爾其父親的情況，菊爾說，當局最後一次允許探親是2017年，他被單獨關押着，從此家中再沒有得到任何關於伊力哈木的音信。菊爾坦言，她現在“不知父親是否還活着”，“我太想知道他的現狀，但是當局不允許任何人探視。”

菊爾表示，她聽說2018年薩哈羅夫人權獎得主、遭俄羅斯囚禁的烏克蘭導演森佐夫已經獲釋，她希望這樣的事情能在父親身上發生。

記者問菊爾，北京以“分裂主義”罪名判處她的父親伊力哈木重罪，伊力哈木是否曾主張新疆獲得更多的自主？菊爾表示，她的父親從來沒有說過希望新疆從中國分離出去的一個字，中國政府指控他分裂罪沒有任何證據。

菊爾還表示，許多人不了解維吾爾人。她的父親開創“維吾爾在線”網站，就是為了讓維吾爾人、漢族人以及其他少數民族能夠互相交流。但是當局多次威脅他關閉網站，父親不肯，為此受到無數次威脅。

菊爾認為，“中國當局不允許這樣的網站存在，是因為他們不希望公民了解更多的情況，他們指責我的父親批評當局，但他只是想讓人們更好地了解一些事情，提出建議，改善維吾爾人的處境。”

至於維吾爾人現在在中國的處境，菊爾用“恐懼”一字概括。維吾爾人失去了和平愉悅的幸福感，“那種感覺再也不存在了!”“ 中國政府把他們送進拘押營，然後說這是為了保證他們有一個幸福的生活？一個人被迫離開家庭，哪有幸福可言？”

菊爾說，“我不能跟那些被關進拘押營的人比，我活着，我很健康，但是我幸福嗎？我並不幸福。”。

菊爾希望能夠重新在中國開始生活，她很想自己的家，她的繼母和兩個弟弟還在北京生活着。“如果我不會遭遇殺害的危險，不會在街頭遇刺，或者被送進集中營，我希望重新回到中國”。