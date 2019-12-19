聖誕假期期間是否繼續罷工？ 各工會這麼說

法國的聖誕節學校假期即將於本周六開始。在人們紛紛前往各地和家人節日團聚的時刻，要不要在節日期間也繼續罷工呢？不同的工會有不同的立場。

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在聖誕假期即將開始之際，法國鐵路運輸部門的各工會就是否在節日期間罷工，存在分歧。

根據法新社周四晚的報道，法國全國鐵路公司內的第一大工會CGT-Cheminots和第三大工會SUD-Rail呼籲繼續罷工，包括聖誕節假期期間；與此同時，第二大工會Unsa則呼籲在學校聖誕假期期間暫停罷工。呼籲暫停罷工的這一工會解釋說，他們注意到政府的立場有所開放，政府的提議第一次有了明顯的進步，出於社會對話以及公共服務連續性的考量，他們因而呼籲聖誕假期期間暫停罷工，如果今後的會談沒有結果的話，他們會再度行動起來。

法國全國鐵路公司內的第四大工會CFDT-Cheminots則表示 ，該工會“將在周五早上與其各部門進行磋商”以後再做出決定，該工會的副秘書長（Rémi Aufrère-Privel）表示，法國火車司機中至少18%以及查票員中至少12％，都是該工會的會員。

法國總理菲利普則呼籲“所有人都要負起自己的責任，讓成千上萬的法國人能夠在年底前與家人團聚”。法國總理還呼籲公共交通公司的僱員要考慮“公共服務的連續性”和“整體利益”。