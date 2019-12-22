台灣2020大選臨近 高雄氣氛熱烈

在台灣高雄，支持與反對市長韓國瑜參選總統的民眾同時於昨天走上街頭示威 遊行，本台法廣RFI法語記者現場見證了這一幕。

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據本台法廣RFI法語記者Adrien發自高雄Kaohsiung的報導，2019年12月21日星期六，發生在台灣第二大城市裡的兩場示威遊行，總共動員了數以十萬計的民眾。一邊是中國國民黨的支持選民，捍衛與北京靠近，另一邊是他們的反對者。雙方在高雄街頭較手勁，這被認為是在距離2020年台灣大選三周之際的一次測試。

中國國民黨的參選人韓國瑜目前是台灣第二大城市高雄市的市長。本台法語記者看到，中國國民黨這邊調動了許多車輛，並為競選造勢活動搭建了一個舞台。當地市政府發言人用英語解釋說：“我們人數更多，這展示了大多數人支持我們的總統候選人韓國瑜。”

在數公里外的另一邊，反對韓國瑜的民眾要求其辭職，理由包括其對北京的立場模糊。在“保衛台灣”的口號聲中，國立高雄大學的大學生Eason在接受本台法廣法語記者現場採訪時用漢語說：“自國民黨退出到現在的韓國瑜，他們的政見一直在變。以前國民黨不是現在這樣的。而民進黨，我沒有很支持蔡英文，但她至少底線在主權這方面踩得非常的硬。”

本台法廣法語記者指出，周六的遊行示威結束後，雙方都表示有數十萬人參與。下一場較量的時間約在明年1月11日，也就是2020年總統大選的投票日。