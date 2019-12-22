薩赫勒地區輿論變化 法國促澄清

正在西非訪問法國總統馬克龍周日來到科特迪瓦第二大城市布瓦凱。法國總統之前在阿比讓敦促薩赫勒國家政治高層對Barkhane反恐軍事行動明確立場。薩赫勒國家峰會預計將於三周後的2020年1月13日在法國城市Pau舉行。

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法國總統馬克龍正在非洲，2019年12月22日星期天早上他對西非國家科特迪瓦的第二大城市布瓦凱（Bouaké）展開了短暫訪問。據本台法廣RFI法語記者發自報導阿比讓Abidjan的報導，在薩赫勒地區，部分輿論對法國自2014年中旬以來發起Barkhane反恐軍事行動的批評聲越來越大。儘管尼日爾總統優素福已表態，支持這一行動加大力度，但法國總統馬克龍再次敦促這一地區的其它國家政治領導人也同樣表明態度。就此，本台法廣法語記者傳回了馬克龍總統的這一講話錄音片段。

FRANCE; COTE D'IVOIRE _Enrobé Nicolas 20191222 Desk soir France Son C14 Son Président Macron sur G5 Sahel RFI français Florence

馬克龍總統說：“ 從戰略角度而言，Barkhane反恐軍事行動是完全合理的。第二點，我認為如今政治條件已不再到處都滿足。我對法國的意圖與存在是清晰的，但我以同樣的坦誠告訴你們，如果這種政治清晰無法確立，法國在一些國家將予以反省。”

以上是本台法廣RFI法語記者從西非國家科特迪瓦首都阿比讓傳回的法國總統馬克龍在新聞發布會上，敦促薩赫勒地區國家領導人就Barkhane反恐行動明確立場的講話錄音片段。

法國總統馬克龍與科特迪瓦總統瓦塔拉 2019年12月21日 攝於阿比讓 Le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara donnent à une conférence de presse conjointe au Petit Palais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 21 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Luc Gnago

本台法廣RFI法語記者發自阿比讓的報導特別指出，在同一新聞發布會上，科特迪瓦總統瓦塔拉Alassane Ouattara重申，是他在2013年，以時任西非國家經濟共同體主席的身份，致電時任法國總統奧朗德François Hollande懇請巴黎出兵馬里。

據介紹，法國現總統馬克龍按計畫周日下午到訪尼日爾首都尼亞美Niamey，向在本月初遇害的70多名尼日爾軍人致哀，並與尼日爾總統優素福一起商討籌備預計將於三周後2020年1月13日在法國城市Pau舉行薩赫勒國家首腦峰會。