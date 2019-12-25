中國或爆發大規模失業潮 國務院令緊急預防突發事件

中國經濟不看好，中國國務院總理李克強近日簽發一份文件引人注目，文件要求把“穩就業”作為重中之重，防範中國爆發“規模性失業潮”，要求第一時間處置由此引發的群體性突發事件，防止矛盾激化和事態擴大。

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中國經濟下行壓力持續加大，習近平12月6日在中共政治局會議上再次強調“六穩”，“穩就業”成為“六穩”之首。據新華社24日報道，李克強近日簽批『關於進一步做好穩就業工作的意見』，要求將穩就業擺在更加突出的位置，要求企業規範裁員行為，以六項重點措施防範中國爆發“規模性失業潮”。

中國經濟失速，分析指一方面與持續兩年的中美貿易戰有關，另一方面與中國的經濟增長進入到瓶頸階段有關。對中共政權來說，最擔心的是大規模失業潮引發的社會動蕩，在李克強簽發的這份文件中，當局以嚴厲的口氣要求各地區要第一時間處置因規模性失業引發的群體性突發事件，防止矛盾激化和事態擴大。自由亞洲引述湖南法律學者範魯湘表示，“種種原因導致大量的企業裁員，有些企業本身就難以存活下去，失業潮是必然的。現在這個『通知』，一方面反映了失業潮已經出現，因為人們失去工作之後，各種不滿將越來越多，必然會導致群體事件。”

這份國務院文件要求採取六項措施，“全力防範化解規模性失業風險，全力確保就業形勢總體穩定”。六方面重點舉措包括支持企業穩定崗位、開發更多就業崗位，促進勞動者多渠道就業創業、大規模展開職業技能培訓、做實就業創業服務、做好基本生活保障。當局還要求計畫裁員的企業，必須提前30天向工會或全體職工說明相關情況。

中國安信證券首席經濟學家高善文11月27日發表內部演講預測，2020至2030年，中國GDP增速將陷入“保四爭五”，未來十年，中國經濟的平均增長不可能超過5%，“保四”都需付出很大努力。他的預測刊出後，很快被消音。

中央社引述中國國家發改委旗下國家信息中心首席經濟師祝寶良曾表示，中國如要基本滿足每年800多萬大學畢業生、300多萬左右農村居民到城市的就業需求，如果GDP無法保持在6%左右，經濟情勢將惡化。