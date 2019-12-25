歲末民調：美國人用“感激”一詞表達過去一年的感受

美聯社 芝加哥大學全國民調研究中心（AP-NORC）近日對一千多名美國成年人進行調查，請他們選擇一個詞來表達自己對過去一年和目前生活狀況的感受，高達七成受訪者選擇了“感激”（gratefu）一詞。對民意一向難以聚合的美國來說，七成是一個很高的數字。

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美國民眾此時的心情似乎和去年有了很大不同，去年此時，股市大跌、政府停擺，可如今股市迭創新高、開支法案順利通過。

美聯社對調查結果評述道：過去一年，每當市場上有些風吹草動，華爾街就有專家斷言經濟將陷入衰退，但最後證明都是誤判，經濟不僅沒有衰退，反而總在增長。過去一年，當美國和墨西哥關係緊張、與中國貿易衝突加劇時，媒體就會警告商品將會漲價、影響民眾生活，但最後都沒有發生，百姓的生活水平反而提高了。人工智能和自動化在各行業迅速推廣讓一些人憂心忡忡，媒體宣傳將會帶來失業潮、引發貧富懸殊等，但一年下來失業率不升反降，目前處於半個世紀來最低水平，從理論上說是充分就業狀態。一場場虛驚後，民眾最後看到自己工作穩定、收入增加，日子過得還不錯，自然也就會心生感激。

調查表明：美國民眾對過去一年的感受，和媒體呈現的有很大不同。如果一個人天天以《紐約時報》、CNN來了解美國，頭腦里一定是一幅幅民眾不滿、示威抗議的畫面，認為美國正處於嚴重危機中。

過去一年，從通俄門幻滅，到通烏門又起，國會急不可耐地對總統發起彈劾調查、密集聽證，媒體天天狂轟濫炸，民眾從起初關注、隨之起舞，到漸漸變得厭倦，最後選擇遠離、找回了自我。